Gemlik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip ettikleri Gökhan K'nin İstiklal Caddesi'ndeki araç kiralama ofisine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 1050 uyuşturucu hap, 1527 gram esrar, 2,7 gram sentetik uyuşturucu, 1 av tüfeği, 106 tabanca fişeği ve 18 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K. tutuklandı.