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Gemlik'te kablo hırsızları tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kablo hırsızlığı zanlısı iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 01.12.2022 - 23:13 | Güncelleme: ABONE OL
Gemlik'te kablo hırsızları tutuklandı
Gemlik'te kablo hırsızları tutuklandı
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İHA

Alınan bilgiye göre, kablo hırsızlığı sonrası çalışmaya başlayan Jandarma Timleri, direklerden sökülerek çalınan 500 metre kablonun zanlılarını kısa sürede tespit etti.

İHA'nın haberine göre, olayın şirket yetkililerince Küçükkumla Jandarma Karakol Komutanlığına bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen JASAT timleriyle birlikte yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri ve istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin kullandıkları araç tespit edildi.

Buradan araç sahibi ve yanındaki şahsa ulaşıldı. A.Ö. (28) ve E.Y. (35), Gemlik Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak yapılan sorgularında suçlarını itiraf etti.

Öte yandan zanlıların daha önce Mudanya Eğerce'de yaklaşık 300 metre telefon kablosunu çaldıkları da tespit edildi.

Her iki hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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