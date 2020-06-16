Gemlik'te inşaatı yarım kalan Kur'an kursu binasının tamamlanması talebi - BURSA

Hisar Mahallesi'ndeki Şubat 2018'de Gemlik Belediyesince temeli atılan ve 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanan kurs binası, 100 öğrencinin yatılı kalabileceği şekilde planlandı ancak inşaat yarım kaldı.Gemlik Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu binanın ilçe için değerli bir yatırım olduğunu söyledi.Şavlı, şunları kaydetti:"Son dönemde yaşanan sorunlardan dolayı aldığımız bilgilere göre uyuşturucu kullananların ve alkol alanların mekanı haline gelmiş. Buranın tamamlandıktan sonra müftülüğümüze devri planlanmıştı. 100 civarında hafız öğrencimiz bu binada eğitim görecekti. Bölgeden önemli bir talep var. Mevcut yapıyla talepleri de karşılayamıyoruz. En kısa sürede sorunun çözülerek, bu önemli yatırımının kazandırılmasını istiyoruz."- "Mahkeme sonucu bekleniyor"Gemlik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da söz konusu binanın inşaatını üstlenen müteahhit firmanın, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği ve inşaatı yarım bırakıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İnşaatın yarım bırakılması yargıya taşınmış ve müteahhit firmayla mahkeme süreci devam etmektedir. Kur'an Kursu binamızın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için mahkeme sürecinin sonuçlanması gerekmektedir. Gemlik Belediyesi, ne yazık ki yargı kararı olmadan söz konusu bina üzerinde yetki ve tasarrufa sahip olmamakla birlikte binanın denetim ve kontrolleri zabıta ekiplerimizce yapılmakta, tarafımıza iletilen ihbarlar emniyet güçlerimiz ile paylaşılmaktadır."
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