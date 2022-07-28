Ödüller verildi

Gemlik Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Ödül törenine, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertalan, ünlü oyuncu Perihan Savaş, Meltem Cumbul, Şemsi İnkaya, Erkan Can, Güven Kıraç, Tamer Yiğit, yönetmen Yüksel Aksu, davetliler ve basın mensupları katıldı.
Mehmet Sertalan, törende, "Gemlik’te böyle bir festival yapılmasında emeği geçen Kültür Müdürlüğü ekibime, bizlere destek olan Gemlik Belediye Meclisi Üyesi arkadaşlarıma ve herkesten çok da Gemlik’te bir film festivali yaptığımızda bizi mahcup etmeyeceklerine inandığımız ve bu festivalden sonra da bunu tescilleten sevgili Gemliklilere teşekkür ediyorum" dedi.
Eşref Kolçak anısına hazırlanan kısa filmin gösterimi ardından, Gemlik Film Festivali Kısa Film Yarışması’nın ödülleri sahiplerine verildi.
Zeynep Demirağ; 'Yüzler' adlı filmle birinciliğe, Volkan Güney; 'Larva' ile ikinciliğe, Baturay Tunçat ise 'Günışığı' filmi ile üçüncülüğe layık görüldü. Festivalin mansiyon ödülü 'Don Don Kurşunu'na verildi.
Kısa Film Yarışması’nın yanı sıra sinema ve tiyatronun bilinen isimleri Perihan Savaş, Tamer Yiğit, Şemsi İnkaya, Güven Kıraç’a 'Sinemaya Emek Ödülü' takdim edildi. İlk defa Sinemaya Emek Ödülü’nü aldığını belirten Güven Kıraç, duygularını "Sinemayı çok sevdim, çok emek vermeye gayret ettim. İnsanın sevdiğinden karşılık bulması kadar güzel bir şey yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum" sözleriyle paylaştı.
Ödülünü alırken çok heyecanlı olduğunu ifade eden Perihan Savaş, "Uzun yıllardır tiyatroya ve sinemaya emek veriyorum. Bu ödüller de vermiş olduğumuz emeğin karşılığını bize hatırlatmış oluyor. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ayrıca kendisine özel olarak 'Eşref Kolçak Onur Ödülü' verilen Erkan Can, "Bu benim aldığım en önemli ödül. Eşref Ağabeyimize layık olmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!