Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

AA

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sertaslan'ın geçen pazar günü köy ziyaretlerinde bulunduğu belirtildi.

Ziyaret dönüşü Sertaslan'ın kırsal alandan topladığı mantarları tükettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye Başkanı, halsizlik ve yorgunluk hissetmiş, kendisi Gemlik Devlet Hastanesi'ne gitmiş, burada gıda zehirlenmesi olduğu ortaya çıkmış, tedbir amaçlı müşahede altında tutulmuştur. Sertaslan'ın genel sağlık durumu iyi olup, kısa sürede tedavisi tamamlanarak taburcu edilecektir."