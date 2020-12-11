Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Demir Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından durumunun ağırlaşması üzerine kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Demir, yaşam mücadelesini kaybetti.

Gemlik Belediyesince sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Demir'in hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü aktarılarak "Bayram başkanımıza yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin." ifadesi kullanıldı.