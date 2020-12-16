DHA

Her yıl aralık ayının ortalarında medyana gelen Geminid meteor yağmuru, geçen pazar günü tutkunları tarafından yakından takip edildi.

DHA'nın haberine göre 2020 yılının son meteor yağmuru olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, izleyenlere görsel şölen sundu.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen meteor yağmurlarından en etkini olan İkizler göktaşı yağmurunu, 3200 Phaethon kuyrukluyıldızı oluşturuyor.

İngiltere'de Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gökbilimci Patricia Skelton, "Çoğu göktaşı yağmuru, Dünya'nın kuyruklu yıldızlardan arta kalan parçaların arasından geçtiği sırada oluyor. Ancak Geminid göktaşı yağmuru farklı. Bu olay, Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon adlı küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçmesiyle oluyor" dedi.