Bu kapsamda, Suşehri programları öncesinde Geminbeli şantiyesini ziyaret eden Vali Salih Ayhan, çalışmalar hakkında Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Aydoğan Aslan'dan ve teknik personelden bilgi aldı. Tünelin içine girerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ayhan, tünelde kazı çalışmaları yapan işçileri tebrik edip kolaylıklar diledi.

Burada açıklamalarda da bulunan Vali Ayhan, Geminbeli Tüneli’ndeki çalışmaların tüm hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirterek, "Devletimizin geldiği noktayı, ekonomimizin nereye geldiğini ve vatandaşımızın nasıl daha kaliteli hizmet alacağını görebiliyoruz. Olağan bir hizmet var. 8 bin 600 metre uzunluğunda ve milyara yakın maliyetle vatandaşlarımıza bu hizmeti vermek için gayret ediyoruz. Sivas, karayolları yatırımları anlamında ülkemizin en şanslı illerinden birisi. Bu tünel kuzey-güney bağlantısı için çok büyüm arz etmekte. Akdeniz ve Karadeniz sahillerine bağlanmamız anlamında da önemli. 2021 yılında burası hizmete girecek. Alt yapı, sinyalizyon, havalandırmaları ve güvenlik tedbirleri noktasında biraz daha işi var. Buraya baktığımız zaman devletimizin gücünü, ihtişamını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. ‘Gidemediğin Yer Senin Değildir’ diyen Halil Rıfat Paşa’nın torunları olarak bu işçi, mühendis kardeşlerimiz harika işler çıkarıyorlar. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha güzel hizmetler olacak. Çamlıbel, Yağdonduran ve Kızıldağ Tünelleri de bittiği zaman Sivasımız yer tarafa açılan, ulaşımda merkez olan ve kaliteli yolculuk yapıldığı merkez olacak. Burayı görmek benim için de ayrı bir heyecan oldu. Çalışanlardan kazasız, belasız bir şekilde burayı bitirmelerini diliyorum. Ülkemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.