Mahsun Arslan, Zonguldak'daki Filyos Limanı'nda bulundukları sırada kaybolan Lolipop'u bir gün boyunca aradıklarını belirterek "Limandayken bir kedi Lolipop'u kovalarken denize düşmüş ama bizim haberimiz yoktu. O gün her yeri aradık ama bulamadık. Sonra limanın her yerine fotoğrafını astık, o şekilde aradık. Ertesi gün liman altındaki bir boşlukta sesini duyduk. Hemen oradan alıp gemiye çıkardık, sıcak suyla yıkayıp bakımlarını yaptık. Kayboldu diye çok üzülmüştük" dedi.