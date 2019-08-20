20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ocak-temmuz döneminde yaklaşık 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren gemi ve yat sektöründe Uzak Doğu'da Hong Kong, Singapur ve Japonya'ya rekor ihracat artışları yaşandı.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, dalgalı bir seyir izleyen gemi ve yat sektörünün dış satımı, ocakta yüzde 116, şubatta yüzde 35, martta yüzde 25, nisanda yüzde 168 artmış, mayısta yüzde 59 ve haziranda ise yüzde 60 gerilemişti.
Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 azalışla 88 milyon 646 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen gemi ve yat sektöründe yılın 7 ayında ise yine geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,75 düşüşle 579 milyon 952 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.
UZAK DOĞU'YA REKOR ARTIŞ
Yeni ufuklara yelken açan gemi ve yat sektörünün ocak-temmuz dönemindeki ihracatında Hong Kong, Singapur ve Japonya'ya rekor artışlar yaşandı.
Ocak-temmuzda geçen yıl sadece 51 bin dolar ihracatın yapıldığı Hong Kong'a bu yılın aynı döneminde yüzde 68 bin 454'lük artışla 35 milyon 551 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Hong Kong, bu rakamla yılın 7 ayında en çok ihracat yapılan 6'ncı bölge olarak kayıtlara geçti.
Aynı şekilde geçen yıl ocak-temmuzda sadece 92 bin dolar dış satımın yapıldığı Singapur'a bu yılın 7 ayında yüzde 32 bin 776'lık yükselişle 30 milyon 233 bin dolarlık ihracat yapıldı. Singapur da bu ihracat rakamıyla ilk 10'da 7'nci sırada yer aldı.
Geçen yılın 7 ayında 234 bin dolar ihracatın gerçekleştirildiği Japonya'ya ise bu yılın aynı döneminde yüzde 5 bin 875'lik artışla 13 milyon 996 bin dolarlık dış satım yapıldı. Japonya ise bu ihracat rakamıyla 9'uncu sıraya yerleşti.
ASLAN PAYI NORVEÇ'İN
Gemi ve yat sektöründe ocak-temmuz döneminde en çok ihracat yapılan ülke 146,7 milyon dolarla Norveç oldu.
Türkiye'nin yılın 7 ayında en çok ihracat yaptığı ikinci ülke ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azalış ve 53 milyon 641 bin dolarla Marshall Adaları oldu.
Üçüncü sıradaki Malta'ya yüzde 67 artışla 50 milyon 921 bin dolar, dördüncü sıradaki Fransa'ya yüzde 833,6 artışla 48 milyon 404 bin dolar ve beşinci sıradaki Kanada'ya ise yüzde 416,2 artışla 37 milyon 847 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
EN ÇOK İHRACAT AB ÜLKELERİNE
Ocak-temmuz döneminde en çok ihracat Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Yılın 7 ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azalışla 183 milyon 415 bin dolar oldu. İkinci sırada bulunan diğer Avrupa ülkelerine ise yüzde 5 düşüşle 151 milyon 538 bin dolarlık dış satım yapıldı.
Hong Kong, Singapur ve Japonya'nın etkisiyle üçüncü sıraya yerleşen Uzak Doğu ülkeleri yüzde 15 bin 63 artış ve 79 milyon 996 bin dolarla en çok ihracat yapılan üçüncü ülke grubu oldu.
Türk gemi ve yat sektörünün, ocak-temmuz döneminde en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkeye satılan ürünlerin dolar bazında değerleri ve geçen senenin aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:
|ÜLKE
|Ocak-temmuz 2018
|Ocak-temmuz 2019
|Değişim (%)
|Norveç
|157.576.000
|146.716.000
|- 6,89
|Marshall Adaları
|94.049.000
|53.641.000
|- 42,97
|Malta
|30.371.000
|50.921.000
|67,66
|Fransa
|5.184.000
|48.404.000
|833,62
|Kanada
|7.331.000
|37.847.000
|416,21
|Hong Kong
|51.000
|35.551.000
|68.454,50
|Singapur
|92.000
|30.273.000
|32.776,20
|İtalya
|40.071.000
|24.282.000
|- 39,40
|Japonya
|234.000
|13.996.000
|5.875,68
|İspanya
|13.670.000
|12.439.000
|- 9,01
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