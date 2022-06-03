Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde 125 ülkeye 577 milyon 86 bin dolar değerinde gemi ve yat ihracatı yapıldı. İhracatın Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0.6 oldu.
Yılın ilk beş ayında Türkiye'nin 26 kentinden gemi ve yat ihraç edilirken, toplam dış satımın 297 milyon 400 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi.
Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 52'sine karşılık geldi.
İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren kentler, 204 milyon 955 bin dolarla Yalova, 30 milyon 329 bin dolarla İzmir, 21 milyon 26 bin dolarla Bursa ve 9 milyon 972 bin dolarla Ankara olarak kayıtlara geçti.
NORVEÇ İLK SIRADA
Sektörün bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Norveç oldu. Norveç'e yılın ilk çeyreğinde 215 milyon 362 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Norveç'i, 37 milyon 331 bin dolarla Pakistan, 29 milyon 114 bin dolarla Marshall Adaları, 27 milyon 119 bin dolarla Kuveyt ve 24 milyon 704 bin dolarla İrlanda takip etti.
Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, yılın ilk beş ayında 577 milyon dolar tutarında gemi ve yat ihracatı gerçekleştirerek, ocak-mayıs dönemini rekorlar yılı olarak gördükleri 2021 yılının ilk beş ayına oranla yüzde 26.3 ilerisinde tamamladıklarını ifade etti.
Seven, "2022 yılında gerçekleştirdiğimiz ihracat ülkelerinde Norveç, Pakistan, Marshall Adaları, Kuveyt ve İrlanda başı çeken ilk beş ülkelerdir. Bunlar haricinde özellikle römorkör alanında Güney Amerika ülkelerine gerçekleştirdiğimiz römorkör ihracatları da dikkati çeken bölgelerden" diye konuştu.
Türkiye'nin gemi ve yat inşasındaki beceri ve başarılarını tüm dünyaya tanıtmaya başladıkları "The Art On Water" projeleri ve organize ettikleri uluslararası fuarlarla sektörü marka haline getirmek adına önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Seven, şunları kaydetti:
"Nisan ayında Norveç’te gerçekleştirilen Nor-Shipping Fuarı'nda projemizin ilk çıktılarını yabancı katılımcılarla buluşturduk ve güzel geri dönüşler aldık. Sırada bu yıl katılacağımız diğer fuarlar bulunuyor.
Sektörün önemli fuarları arasında olan ve Türkiye Milli Katılımı gerçekleştireceğimiz 6-10 Haziran'da Atina’da düzenlenecek Posidonia 2022 ve 6-9 Eylül'de Hamburg’da düzenlenecek SMM 2022 fuarlarında da projemizi sergileyerek güçlü etkiler bırakmak adına sektörümüzün her bir ferdinin taşıdığı heyecanla canla başla çalışıyoruz.
Sektörümüz adına rakamlara yansıyan olumlu durumun yılın geri kalanında da devam ederek yıl sonunda yeni rekorlara imza atmamızı temenni ediyor, mevcut başarılarda pay sahibi olan paydaşlarımızı, ihracatçılarımızı ve sektör emekçilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum."
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