Gemi ve yat ihracatı ilk çeyrekte yüzde 32 arttı

Gemi ve yat ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31,8 artarak 278 milyon 83 bin dolara ulaştı.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,8 artarak 60 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde 105 ülkeye 278 milyon 83 bin dolar değerinde gemi ve yat ihracatı yapıldı. Gemi ve yat ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,5 oldu.
Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin 22 kentinden gemi ve yat ihraç edilirken, toplam dış satımın 171 milyon 462 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 62'sine karşılık geldi.
İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren kentler, 62 milyon 435 bin dolarla Yalova, 23 milyon 436 bin dolarla İzmir, 7 milyon 938 bin dolarla Bursa, 5 milyon 88 bin dolarla Kocaeli ve 3 milyon 581 bin dolarla Ankara olarak kayıtlara geçti.
Gemi ve yat sektörünün bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Norveç oldu. Norveç'e yılın ilk çeyreğinde 53 milyon 397 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Norveç'i, 33 milyon 917 bin dolarla Pakistan, 27 milyon 115 bin dolarla Kuveyt, 24 milyon 704 bin dolarla İrlanda, 19 milyon 470 bin dolarla Cebelitarık ve 18 milyon 379 bin dolarla Marshall Adaları takip etti.
İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ PAKİSTAN'A
Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 33 milyon 910 bin dolarla Pakistan'da kaydedildi.
Gemi ve yat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde sektörün ihracatına en büyük katkıyı 193,9 milyon dolarla gemi, yat ve hizmetleri yaparken, bunu 62,3 milyon dolarla gemi ihracatı takip etti.
Söz konusu dönemde 14,2 milyon dolarlık gemi yan sanayi, 5,6 milyon dolarlık bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları, 2,1 milyon dolarlık da yat, tekne ve bot ihracatı yapıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!