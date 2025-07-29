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        Haberler Gündem Güncel Gemi kaptanlığı ehliyeti vaadi: 6 mağdur, 3 şüpheliyi alıkoydu | Son dakika haberleri

        Gemi kaptanlığı ehliyeti vaadi: 6 mağdur, 3 şüpheliyi alıkoydu

        İzmir'in Buca ilçesinde gemi kaptanlığı ehliyeti dolayısıyla dolandırılan 6 kişi, kendilerini dolandıran 3 kişiyi alıkoydu. Gözaltına alınan 9 kişi de tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:17 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:17
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        Gemi kaptanlığı ehliyeti vaadi: 9 tutuklama
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        Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçen 23 Temmuz'da Karaburun’da balıkçılık yapan bazı kişilerin gemi kaptanlığı ehliyeti vaadiyle dolandırıldığı, dolandırılan mağdurların sonrasında ise şüphelileri alıkoyduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Yalova’da oldukları tespit edilen şüphelilerin, balıkçıları 1 milyon lira dolandırdıkları, dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların da şüphelileri Buca’ya çağırdıktan sonra paraları iade edilinceye kadar alıkoydukları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen M.F., B.S. ve M.L. ile kişiyi hürriyetin yoksun kılma suçundan İ.K., H.K., G.D., S.S., A.S. ve B.B., gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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