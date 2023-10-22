Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gemi kaptanı ormanda ölü bulundu

        Gemi kaptanı, Erdek'teki ormanda ölü bulundu

        Balıkesir Erdek'teki ormanda hareketsiz bulunan gemi kaptanı Celal Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemi kaptanı ormanda ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Kirazlı Manastırı yakınlarındaki ormanda dolaşanlar, yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcılık incelemesinin ardından ölen kişinin Celal Yıldız (43) olduğu tespit edildi. Avşa Adası'nda yaşadığı belirlenen belirlenen ve "Yıldız 5" isimli bir geminin kaptanı olduğu tespit edilen Yıldız'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #balıkesir haberleri
        #erdek
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa