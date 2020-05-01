Gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gemi düdükleriyle kutlandı

AA

Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Çanakkale İskelesi'ne bağlı gemiler, saat 12.00'de bir dakika boyunca düdük çaldı.

Etkinliğin Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) kararı doğrultusunda birçok ülkede aynı saatte gerçekleştirildiği belirtildi.

Gemi düdüklerinin çalınmasıyla, özellikle Kovid-19 sürecinde başta medikal ve koruyucu malzemeler olmak üzere ülkelerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin kesintisiz taşınmasında hizmet eden gemi çalışanlarının gününün kutlanması ve onlara moral verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.