7'nci bölümde de heyecan dorukta 0:00 / 0:00

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yedinci bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Songül’ü kurtarmak için harekete geçen 'Sadi Payaslı’nın yapacakları merakla beklenirken aksiyon sahneleri nefesleri kesiyor

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 7'nci bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Sadi' ile 'Songül’ün ve 'Mert' ile 'Gizem’in arasındaki sürpriz yakınlaşmanın dikkat çektiği tanıtımda saldırıya uğrayan 'Songül' korku dolu anlar yaşıyor. 'Songül’ü kurtarmak için harekete geçen 'Sadi Payaslı’nın yapacakları merakla beklenirken aksiyon sahneleri nefesleri kesiyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

'Melek’in tren raylarında 'Celal’i soktuğu sınav, annesiyle arasının daha da bozulmasına neden oldu. 'Aygün' öfkesiyle 'Melek’e tokat atarken kızına ağır sözler söyledi. 'Sadi', 'Mert’i kapıda görünce çok şaşırdı. Ablasıyla tartıştığını söyleyen 'Mert’i evlerinde misafir eden 'Sadi' ve 'Songül' de evlilik oyununu sürdürmek zorunda kaldı. Diğer yanda 'Songül' babasının kaza yaptığı köye gidip araştırmasına başladı. 'Songül' edindiği bilgilerle hayli sarsılırken Ankara’daki arkadaşını arayıp babasının ölmeden önce üzerinde çalıştığı son vakanın dosyasını istedi. Babasının son ilgilendiği dosyada 'Hasçevikler' ismini görünce araştırma yapmaya başlayan 'Songül' bulduğu haber küpürüyle neye uğradığını şaşırdı. “Hasçevikler çetesinin yedi üyesi gözaltına alındı” başlıklı haberde 'Songül’ün karşısına 'Sadi' çıktı. İstanbul’da iz süren 'Tatar Mahmut' sonunda 'Emin’in yerini tespit etti. Eski adını uzun zaman sonra ilk kez düşmanının ağzından duyan 'Sadi', 'Tatar Mahmut'un silahıyla burun buruna geldi.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle 1 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV’de.