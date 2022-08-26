'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', zirveyi elden bırakmıyor

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' altıncı bölümüyle TOTAL'de 4.63 izlenme oranı (rating) 15.56 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu. ABC1 20+'da 4.83 izlenme oranı (rating) 15.72 izlenme payı (share), AB'de ise 4.31 izlenme oranı (rating) 15.17 izlenme payı (share) elde ederek bu kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.
Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı dizi sosyal medyada da çok konuşuldu. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye'de 8 saat 45 dakika TT listesinde yer aldı.
SONGÜL GEÇMİŞİN İZİNDE
Melek'in tren raylarında Celal'i soktuğu sınav annesiyle arasının daha da bozulmasına neden oldu. Aygün öfkesiyle Melek'e tokat atarken kızına ağır sözler söyledi. Partideki olaydan dolayı işinden kovulan Gizem, Mert'le yaşadıklarını gözden geçirince ona haksızlık ettiğine karar verdi. Derya'yla konuşmak ve Mert'i okuldan alma fikrinden vazgeçirmek için Derya'nın kapısına giden genç kız, Derya'nın sert tepkisiyle karşılaştı. Sadi, Mert'i kapıda görünce çok şaşırdı. Ablasıyla tartıştığını söyleyen Mert'i evlerinde misafir eden Sadi ve Songül de evlilik oyununu sürdürmek zorunda kaldı.
Resmi makamlarla görüşen Yavuz, Derya'ya Mert'i okuldan alamayacağını, eğer alırsa Mert'in ıslahevine döneceğini söyleyince konu Derya için sonsuza dek kapandı. Meleklerin evindeyse sular bir türlü durulmadı. Celal oyunlarına kaldığı yerden devam edince Aygün evin anahtarlarını Melek'ten almaya karar verdi. Artık Aygün yokken Melek eve giremeyecekti. Diğer yanda Songül babasının kaza yaptığı köye gidip araştırmasına başladı. Songül edindiği bilgilerle hayli sarsılırken Ankara'daki arkadaşını arayıp babasının ölmeden önce üzerinde çalıştığı son vakanın dosyasını istedi.
Songül geçmişin izini sürüyor;
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SADİ, DÜŞMANIYLA KARŞI KARŞIYA
Araz'ın Gizem'i yemeğe çıkardığı arabanın çalıntı olması ve mobese kayıtlarına takılmasıyla Gizem gözaltına alındı. Gizem'in başına gelenlerden dolayı kendini suçlu hisseden Araz, itiraf etmek için karakola gitti. Fakat Mert, Araz'dan önce karakola gidip Gizem'i kurtarmak için işlemediği bir suçu üstlenmişti. Songül olaya müdahil olunca Payaslı da durumdan haberdar oldu.
Payaslı, öğrencisini kurtarmak için harekete geçti. Songül, Derya'yı yemeğe çağırmak ve Sadi'yle tanıştırmak istedi. Payaslı Songül'ün durumdan şüphelenmemesi için ilk başta kabul etse de okulda toplantısı olduğunu söyleyerek son anda gelmekten vazgeçti. Derya da Payaslı'nın kapısına geldi ve vazgeçip kimseye görünmeden geri döndü. Babasının son ilgilendiği dosyada Hasçevikler ismini görünce araştırma yapmaya başlayan Songül bulduğu haber küpürüyle neye uğradığını şaşırdı.
"Hasçevikler çetesinin yedi üyesi gözaltına alındı" başlıklı haberde Songül'ün karşısına Sadi çıktı. İstanbul'da iz süren Tatar Mahmut sonunda Emin'in yerini tespit etti. Eski adını uzun zaman sonra ilk kez düşmanının ağzından duyan Sadi, Tatar Mahmut'un silahıyla burun buruna geldi.
"Sonun geldi!"
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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yedinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ile Songül'ün ve Mert ile Gizem'in arasındaki sürpriz yakınlaşmanın dikkat çektiği tanıtımda saldırıya uğrayan Songül korku dolu anlar yaşıyor. Songül'ü kurtarmak için harekete geçen Sadi Payaslı'nın yapacakları merakla beklenirken aksiyon sahneleri nefesleri kesiyor.
İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 7. Bölüm 1. Tanıtımı;
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.
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