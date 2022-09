'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' zirveye damga vurdu!

HABERTURK.COM

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ yedinci bölümüyle ABC1 20+'da 5.83 izlenme oranı (rating) 19.95 izlenme payı (share), AB'de ise 5.38 izlenme oranı (rating) 19.39 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.91 izlenme oranı (rating) 17.25 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride de birinci oldu.

#Payaslı etiketi Twitter Türkiye’de 12 saat, dünyada ise 1 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kalarak sosyal medyanın gündemine oturdu. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 5 saat boyunca TT listesinde yer aldı. Ertan Saban, Devrim Özkan ve dizinin sevilen çifti #SadGül de Perşembe akşamı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.

SONGÜL VE SADİ ARASINDA GERİLİM DOLU HESAPLAŞMA

Caddeden gelen bir minibüsün çarpması sonucu Tatar, Derya’nın çalıştığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hastanede yatan Tatar’ın konuşmasıyla yaşadığının ortaya çıkacağını bilen Sadi, Yaver’le birlikte doktor kılığında hastaneye girdi. Ne var ki burada Derya ile karşılaşması an meselesiydi. Songül, Sadi’nin fotoğrafının olduğu haberi gördükten sonra ailesinin ölümüyle Sadi’nin bir ilgisi olduğunu düşündü ve Sadi ile büyük bir tartışma yaşadı. Sadi’nin konuyla bir ilgisi olmadığı ortaya çıkınca ikili arasında sular duruldu.

“Sadi Payaslı annemle babamı sen mi öldürdün?”

İzlemek için tıklayınız

GİZEM VE MERT YAKINLAŞMAYA BAŞLADI

Melek ve Can’ı birlikte Melek’in evine girerken gören Zülfikar yanlış anladığı Can’la yüzleşti. Can, Melek’e söz verdiği için eve gittiğini anlatamayınca ikili arasında büyük bir tartışma yaşandı. Aleyna, bu tartışmayı fırsata çevirerek Zülfikar’la yakınlaşmaya başladı. Can ile kurduğu plan başarısız olan Melek, son çare annesine Celal'in kamerasının yerini göstermek istedi. Yalanlarına hız kesmeden devam eden Celal, Melek’i daha da zor bir duruma düşürdü. Gizem kovulduğu organizasyon şirketinin kendisini tekrardan işe aldığını öğrendiğinde havalara uçtu. Ancak bu organizasyon şirketinin değil Aylin’in partisinde tartıştığı Okan’ın kararıydı. Her şeyden habersiz organizasyon şirketinin verdiği adrese giden Gizem karşısında Okan’ı gördü. Evden kolay kolay çıkamayacağını anlayan genç kız, Mert’ten yardım istedi. Mert ve arkadaşları Okan’ın evine giderek Gizem’i kurtarınca, Gizem ve Mert’in yakınlaşması hız kazandı. Araz ise Mert ve Gizem’in arasını bozmak için Derya’nın kapısını çaldı. Derya’ya, Mert ve Gizem arasında yaşananları anlattı. Bunun üzerine Derya, Mert’ten uzak durması için Gizem’i sert bir dille uyardı.

Mert, Gizem’i kurtarıyor;

İzlemek için tıklayınız

SADİ İLE DERYA KARŞI KARŞIYA!

Songül, Sadi’den duyduklarıyla ailesinin ölümüne dair araştırmasını geliştirdi. Kabaklı Köyü’ne tekrar giden Songül dönüş yolunda kendisine kurulan pusuya düştü ve ateş altında kaldı. Songül’ü yardımına koşan Sadi yaralandı. Yaver ve Songül, tedavisi için Sadi’yi sakladı. Kurulan bu pusu büyük bir yüzleşmeye de neden oldu.

Derya, Sadi’yi kurtarmak için geliyor;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ve Derya’nın yüzleştiği heyecan dolu tanıtım büyük merak uyandırıyor. Mert, Can ve Zülfikar tuzağa düşerken Sadi ile Songül arasındaki romantik anlar dikkat çekiyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 8. Bölüm 1. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.