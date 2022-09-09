'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' zirvenin tek sahibi!

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Üç kategoride de birinci olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, bu hafta da zirvenin tek sahibi oldu. İzleyicileri ekran başına kilitleyen bölümün finalinde 'Songül', bir mektup bırakarak 'Sadi’ye veda etti. Gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümden yayınlanan tanıtımda ise 'Sadi’nin bir treni takip ettiği anlar heyecanı yükseltti. 'Sadi' ile 'Songül’ün arasında yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.

ÜÇ KATEGORİDE BİRİNCİ, SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ sekizinci bölümüyle ABC1 20+'da 5.82 izlenme oranı (rating) 18.51 izlenme payı (share), TOTAL’de 5.42 izlenme oranı (rating) 17.58 izlenme payı (share), AB'de ise 5.06 izlenme oranı (rating) 17.38 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride de birinci oldu. Bölüm etiketi #İkinciBirŞans Twitter Türkiye’de 4 saat 15 dakika, #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ise 5 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

DERYA, SADİ’NİN HAYATINI KURTARDI

Yaralanan kişinin 'Sadi' olduğunu anlayan 'Derya', yaşadığı şokun ardından tedaviye başladı. 'Songül' ile birlikte aynı mekanda uzun saatler geçiren iki eski aşık için durum hiç de kolay olmadı. 'Songül' ise 'Sadi’nin vurulmasıyla birlikte 'Sadi’ye karşı olan duygularını dile getirmiş oldu.

Derya, Sadi’nin hayatını kurtarıyor;

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GİZEM İLE ARAZ YENİDEN BİR ARADA

'Aygün', 'Celal’in yazdığı notla 'Melek’in eve kamera yerleştirdiğini öğrendi. Annesinin tepkisiyle kendini kaybeden 'Melek' sinir krizi geçirdi. Kızının aklını başına getirmek isteyen 'Aygün' kimsenin aklına gelmeyeni yapıp Melek’in akıl hastanesine kapatılmasını sağladı. Başta 'Zülfikar' olmak üzere, 'Melek’in hastaneden çıkması için herkes seferber oldu. 'Derya' ile olan konuşmasından sonra hiç istemese de 'Mert’ten uzak durmaya başlayan 'Gizem', eski aşkı 'Araz’a bir şans daha verdi. 'Gizem’in bu kararı 'Araz’ı sevindirirken 'Mert’i de bir hayli üzdü. 'Gizem’in neden böyle davrandığını öğrenmek isteyen 'Mert', genç kızın karşısına dikildi ancak beklediği yanıtı alamadı. 'Sadi’nin başına gelenlerden kendini suçlayan 'Songül', Kabaklı Köyü’ne tekrar gitti. 'Songül' araştırmasına devam ederken, peşindeki belanın aracına bomba koyduğundan habersizdi. 'Songül', son anda 'Sadi' ve 'Yaver’in müdahalesiyle araçtan kurtuldu.

“Araz ben sana bir şans daha vermeye karar verdim!”

#link#https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/gelsin-hayat-bildigi-gibi-araz-ben-sana-bir-sans-daha-vermeye-karar-verdim-/106629##normallink#

SONGÜL, SADİ’YE VEDA ETTİ

'Sanem’in rehberinde 'Ozan’ı aşkım olarak kaydetmesi babasının bir erkek arkadaşı olduğunu sanmasına sebep oldu Kızının erkek arkadaşıyla tanışmak isteyen 'Oğuz' bir akşam yemeği düzenledi ve bu yemeğe 'Aylin’in de tüm arkadaşlarını davet etti. Zülfikar, karşısında Ozan’ı başka biri gibi görünce büyük bir şok yaşadı. Ozan hakkındaki gerçeği 'Aylin’e anlatan 'Zülfikar', 'Sanem’in ondan uzak durması gerektiğini söyledi. 'Aylin’in kız kardeşiyle yaptığı konuşma ise sert geçti. Okulda sürekli burun buruna gelen beşli ve Arazlar kendi aralarında bir adres ve saat belirleyip kozlarını paylaşmaya karar verdi. Ancak bu buluşmaya 'Araz’ın hain planı damgasını vurdu. 'Songül' ailesinin ölümünü araştırmaya devam ettikçe 'Sadi’ye zarar vereceği korkusuyla her şeyi ardında bırakıp evden ayrıldı.

Songül’ün Sadi’ye veda mektubu;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dokuzuncu bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Sadi’nin bir treni durdurduğu heyecan dolu tanıtım akıllara “Sadi, 'Songül’ü durdurabilecek mi?” sorusunu getiriyor. 'Melek’in mahkemesinde nefesler tutulurken çıkacak karar merakla bekleniyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 9. Bölüm 1. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.