Perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor

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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin dün akşam ekrana gelen 15. bölümünde; Serdar, yeni kurduğu planla Najat Kırdar’ın adresine arama emri talep etti. Najat’ın odasında arama yapan Songül, çıkan yangınla ne olduğunu anlamaya çalışırken hemen Sadi’ye haber verdi. Hastanede olan Sadi, Songül’ün yanına koştu. Alevlerin ortasında kalan Songül nefes almakta zorlanırken yardımına Sadi Payaslı yetişti. Peki Sadi, Songül’ü kurtarabilecek miydi?

İşte o anlar;

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‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’ EN ÇOK İZLENEN DİZİ!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ 15. bölümüyle ABC1 20+'da 6.30 izlenme oranı (reyting) 16.02 izlenme payı (share) ile birinci olurken, TOTAL’de 5.07 izlenme oranı (reyting) 13.88 izlenme payı (share) elde ederek bu kategoride en çok izlenen dizi oldu. AB'de 4.69 izlenme oranı (reyting) 13.76 izlenme payı (share) elde etti. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 7 saat 35 dakika boyunca TT listesinde yer alarak sosyal medyaya da damgasını vurdu.

MELEK EVDEN AYRILDI, ZÜLFİKAR HER YERDE ONU ARADI

Songül son anda otomobilden atlayarak kendini kurtardı. Serdar, Songül’ün kurtulduğunun haberini Servet’e verdi. Songül kafasındaki şüpheleri Serdar’la paylaşınca Serdar, Songül’ün aklındakileri öğrenmiş oldu. Aygün, Celal’in dolduruşuna gelerek kızını aramak için Zülfikar’ın kapısına dayandı. Melek’in dışarıda kaldığını duyan Zülfikar bütün gece her yerde Melek'i aradı. Arkadaşlarına eve döndüğünü söyleyen Melek ise tek başına kalmaya devam etti ama arkadaşları Melek’in gizlendiği yere giderek yalnız olmadığını hatırlattı. Can’ın babasının borçlu olduğu tefecilerden haberdar olan Payaslı, duruma hemen el koydu. Esra, Sanem’i apar topar İsviçre'deki yatıla okula gönderirken Ozan, Sanem’in telefonlarına çıkmamasının ardından merak edip villaya gittiğinde Esra’dan aldığı haberle yıkıldı.

Zülfikar her yerde Melek’i arıyor;

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ARAZ VURULDU!

Yılan ekibinin toplantısına Songül’le birlikte Sadi de gitti. Sadi'nin söylediklerinden rahatsız olan Semih Başkomiser bu sefer hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Semih’in tepkilerine bir son vermek için Başsavcı, Sadi ile Semih'i buluşturarak Semih’e Yılan ekibindeki gerçek rolünü söyledi. Yaver, Sadi’den aldığı emirle Kıvanç hakkında araştırma yapmak için harekete geçti. Gelen bilgilerle Sadi, Derya’yı Kıvanç’tan uzak durması için uyardı ancak Derya’nın bu sefer Sadi’ye inanmak gibi bir niyeti yoktu. Gizem’in doğum gününün yaklaşmasıyla Mert ve Araz hediye telaşına düştü. Araz, annesinden kalan son hediyeyi Gizem’e hediye etmek istedi. Gizem’in sıkıntılarına çare olmak isteyen Mert ise Gizem için aldığı cep telefonunu verecekken Rıza’nın da aynı hediyeyi aldığını görünce hayli bozuldu. Karabayır Lisesi’ne gelen davetsiz misafir geçmişin hesabını sormak için elinde silahla 12-B sınıfını bastı. Kardeşinin komada olmasından dolayı Aylin'i suçlayan ve onu vurmak isteyen adamın karşısına dikilen Araz kurşunun hedefi oldu.

Araz vuruluyor;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Hastanede yatan Araz’ı arkadaşları yalnız bırakmazken Sevda, Aylin’i suçluyor. 12-B sınıfı hastanede Araz’dan iyi bir haber beklerken Sadi, Songül’ü hastaneye yetiştiriyor. Songül ve Sadi’nin düşmanlarının yeni planlar yaptığı tanıtımda patlayan silah sesi dikkat çekerken, Araz ve Songül’ün sağlık durumu ise merak konusu oluyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 16. Bölüm 1. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.