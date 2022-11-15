'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den ikinci tanıtım

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SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Melek'in karşısına çıkan Celal genç kıza korku dolu anlar yaşatırken, Melek'in yardımına Aylin koşuyor. Kıvanç ve Derya'nın giderek birbirine yakınlaştığı görülürken, Sadi'nin Songül'ü öptüğü tanıtım izleyicilerde büyük heyecan uyandırıyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kıvanç geçmişte oğlunun hayatıyla tehdit edildiği için bazı kirli işlere bulaştığını ve artık kendine yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Sadi, Kıvanç'a ikinci bir şans verip vermeme konusunda kararsızlık yaşayınca doğruyu söyleyip söylemediğini araştırması için Yaver'i görevlendirdi. Songül babasının konuşmasını tam olarak anlayamayınca seslerin temizlenmesi için kaseti emniyetteki kriminal laboratuvara götürdü. Serdar ortaya çıkan kasetten rahatsız olup harekete geçti. Kaset, yolda kendisine tuzak kurulan kriminal görevlisinden çalındı. Songül'ün umutları tükenirken Sadi'nin kaseti yedeklediği ortaya çıktı. Araz'ın gelişi tamirhanede kutlanırken Aylin gelip Araz'la konuşmak isteyince Sevda'nın tepkisi sert oldu. Aylin'in yalnız kalmasını istemeyen Araz, ona yolda eşlik ederken Mert ve Gizem'le karşılaştılar. Mert ve Araz'ın arasında atışma yaşanınca Araz, Mert'in damarına basmak için Aylin'e yakın davrandı. Yaver'in araştırması sonucu, Kıvanç'ın nüfus kayıtlarında çocuğu olmadığı ortaya çıkınca Sadi, Kıvanç'ın varlığının tehlike yarattığına karar verdi. Sadi, Derya'yı uyarmak isterken Kıvanç'la ilgili gerçeği öğrendi. Derya, Kıvanç'ın yeğeni için organ mafyasıyla çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Sadi derhal Yaver'i durdurmak için harekete geçti. Son anda Kıvanç'ın Yaver tarafından vurulmasına engel olan Sadi Payaslı, kasetteki seslerin temizlenmesi için ise Can'dan yardım istedi. Can sesleri anlaşılır hale getirince Sadi kaseti Songül'e dinletti ve ikili çok kritik bir ipucu elde etti. Televizyonda yayınlanan haberde Ozan'ın da içinde bulunduğu botun battığı söylendi. Sanem için yurt dışına kaçmaya çalışan Ozan'ın başına ne gelmişti?

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.