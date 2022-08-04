'Bir kıvılcımla her şey değişir!'

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Kısa sürede ekranın yeni fenomeni haline gelen Sadi Payaslı’nın, mafyatik geçmişini geride bıraktıktan sonra kendisini bir coğrafya öğretmeni olarak bulduğu belalı Karabayır Lisesi’nin velilerine yaptığı çarpıcı konuşma, Ertan Saban’ın müthiş performansıyla yeni bölüme damgasını vuracak.

"Bir kıvılcımla değişir her şey!” sloganıyla ve #GelsinHayatBildiğiGibi etiketiyle ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin çok konuşulacak üçüncü bölümü bu akşam 20.00’de Show TV ekranında olacak.