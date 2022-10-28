SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Hastanede yatan Araz'ı arkadaşları yalnız bırakmazken Sevda, Aylin'i suçluyor. 12-B sınıfı hastanede Araz'dan iyi bir haber beklerken Sadi, Songül'ü hastaneye yetiştiriyor. Songül ve Sadi'nin düşmanlarının yeni planlar yaptığı tanıtımda patlayan silah sesi dikkat çekerken, Araz ve Songül'ün sağlık durumu ise merak konusu oluyor.
'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Songül son anda otomobilden atlayarak kendini kurtardı. Serdar, Songül'ün kurtulduğunun haberini Servet'e verdi. Songül kafasındaki şüpheleri Serdar'la paylaşınca Serdar, Songül'ün aklındakileri öğrenmiş oldu. Yılan ekibinin toplantısına Songül'le birlikte Sadi de gitti. Sadi'nin söylediklerinden rahatsız olan Semih Başkomiser bu sefer hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Semih'in tepkilerine bir son vermek için Başsavcı, Sadi ile Semih'i buluşturarak Semih'e Yılan ekibindeki gerçek rolünü söyledi. Yaver, Sadi'den aldığı emirle Kıvanç hakkında araştırma yapmak için harekete geçti. Gelen bilgilerle Sadi, Derya'yı Kıvanç'tan uzak durması için uyardı ancak Derya'nın bu sefer Sadi'ye inanmak gibi bir niyeti yoktu. Karabayır Lisesi'ne gelen davetsiz misafir geçmişin hesabını sormak için elinde silahla 12-B sınıfını bastı. Kardeşinin komada olmasından dolayı Aylin'i suçlayan ve onu vurmak isteyen adamın karşısına dikilen Araz kurşunun hedefi oldu. Serdar, yeni kurduğu planla Najat Kırdar'ın adresine arama emri talep etti. Najat'ın odasında arama yapan Songül, çıkan yangınla ne olduğunu anlamaya çalışırken hemen Sadi'ye haber verdi. Hastanede olan Sadi, Songül'ün yanına koştu. Songül alevlerin ortasında kaldı.
Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle 3 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.
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