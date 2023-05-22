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Servet'in ameliyathaneden kaçırıldığının öğrenildiği tanıtımda Sadi ve Songül'ün ne yapacağı merak konusu oluyor. Karabayır'da 12-B'nin kep atma töreninde yüzleri gülümseten renkli anlar yaşanırken, hikayenin sonunda neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 40. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi'nin yokluğunun fark edilmesiyle emniyet her yerde Sadi'yi aramaya başladı. Sadi ise yeraltında hazırlanan bir ameliyathanede oğlunun hayatını kurtarmak için operasyon başlattı. Bu ameliyatı gerçekleştirerek kariyerini ve özgürlüğünü tehlikeye atan doktorun Kıvanç olması ise herkesi bir hayli şaşırttı. Asuman, Mert'in hayatı pahasına da olsa içindeki kötülüğü durduramadı ve Sadi'nin yerini polise ihbar etti. Ancak bu sefer Derya'nın şaşırtmacasıyla planı suya düştü. Taylan, Songül'ün istifasının işleme konulmamasını sağlarken onu izinde gösterdi. Böylece Songül, Sadi'nin suçsuzluğunu ispat etmek ve başsavcının cinayetini çözmek için hızla çalışmalara başladı. Derya ile olan ilişkisine yeniden başlamak isteyen Kıvanç, Derya'nın sert tepkisiyle karşılaşsa da gönlünü alabildi. Başsavcı cinayetinin olduğu gün olay yerinin yakınlarında olan görgü tanığı Berkay'ı takibe alan Songül sonunda istediği delile ulaştı. Diğer yanda Sadi ise hastanede oğlu Mert'le vedalaştıktan sonra polislerden kaçmak yerine teslim oldu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', final bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Final Bölümü 2. Tanıtımı;

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner