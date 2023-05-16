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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 40. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Giriş: 16.05.2023 - 23:04 | Güncelleme: ABONE OL
Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 40. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı
HABERTURK.COM

"SADİ PAYASLI'DAN POLİSE, ASKERE ZARAR GELMEZ!"

Sadi'nin polislerden kaçtığı heyecan dolu tanıtımda Mert ve Sadi'nin sedyede olduğu duygusal anlar dikkat çekiyor. Polisler tarafından sıkıştırılan Sadi'nin teslim olması gerilimi artırırken yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 40. Bölüm 2. Tanıtımı;

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Emniyette sorguya alınan Sadi susma hakkını kullanarak sessiz kaldı. Sonrasında çıkarıldığı mahkemede ise tutuklanmasına karar verildi. Sadi'nin olayı üzerine Ankara'dan gelen savcı tanık koruma programının başarısız olmasından dolayı Songül'ü suçlarken Yedi Emin için de bir şey yapılamayacağını söyledi. Savcının sert tutumu ve Taylan'ın sözleri karşısında kendini tutamayan Songül görevi bırakmaya karar verdi. Ancak Başkomiser Taylan, daha sonra Songül'le konuşarak aralarındaki sorunu çözdü. Sadi'nin hapishaneye gelmesiyle Servet, Sadi'nin üzerine adamlarını salmaktan geri durmadı. Diğer tarafta Asuman yine bildiğini yaptı ve Mert'in, Sadi'nin içerde olduğunu zamansız bir şekilde öğrenmesini sağladı. Büyük bir üzüntü yaşayan Mert, soluğu babasının yanında aldı. Sadi'nin iliğinin Mert'e uyumlu çıkması, Mert için yeni bir umut oldu. Ancak bela hapishanede Sadi'nin peşini bırakmayınca bu durum Yaver, Songül ve Derya'yı harekete geçirdi. Yaver, Sadi'yi hapishaneden kaçırmak için bir plan yaptı. Finalde Yaver, Meltem, Derya ve Songül hep birlikte başarılı bir şekilde Sadi'yi kaçırmayı başardılar.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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