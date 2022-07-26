'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' için özel grafiti çalışması!

HABERTURK.COM

SHOW TV'nin yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizinin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu oldu

Dizinin afişinde ve tanıtımlarında yer alan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" yazılı grafiti çalışması seyircinin dikkatini çekti. Çekimlerin büyük kısmının gerçekleştirildiği tarihi Yedikule'de dizi ekibinin aldığı özel izinlerle uygulanan duvar yazısı kısa sürede mahallenin en çok fotoğraflanan mekanı haline geldi.

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', kirli geçmişini ardında bırakarak coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatıyor. 'Sadi Payaslı' karakterini usta oyuncu Ertan Saban canlandırıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00'de SHOW TV'de.