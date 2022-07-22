'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ilk bölümüyle büyük ilgi gördü

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Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, merakla beklenen ilk bölümüyle büyük beğeni alırken, sosyal medyada ise #GelsinHayat etiketiyle yoğun etkileşim aldı. #GelsinHayat etiketi 11 saat 50 dakika TT listesinde yer alırken 'Sadi Payaslı' karakterine hayat veren Ertan Saban da 4 saat 35 dakika boyunca gündemde yer alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyen dizinin birinci bölümünde heyecan bir an olsun düşmedi. Emin Güngören ya da yeraltı dünyasında bilinen adıyla Yedi Emin, gözü kara, korkusuz ve tek tabanca yaşayan bir mafya adamı olarak düşmanları tarafından köşeye sıkıştırıldı ve saldırıya uğradı. Yedi Emin saldırıdan kurtulmayı başardı ancak çatışmada küçük bir kız çocuğu ve ailesi hayatını kaybetti. Bu ölümden kendini sorumlu tutan Emin hiç beklenmedik bir karar alarak emniyete teslim olmaya gitti. İtirafçı olarak ifade veren Emin sayesinde Ankara’daki birçok mafya babası yakalandı.

Emniyetle yaptığı anlaşma doğrultusunda Emin Güngören kayıtlara öldü olarak geçti ve hayatına Sadi Payaslı olarak devam etmeye başladı. Emniyetin yaptığı araştırmalar sonucu devlet kurumlarındaki tek uygun yer olarak Karabayır Lisesi’ndeki coğrafya öğretmenliği bulundu. Sadi oraya yanında komiser Songül’le evli bir çift görünümünde yerleştirildi. Suçlulara karşı sert bir bakış açısı olsa da Songül, bu durumu babasını yıllar önce şehit eden katillerin peşine düşmek için bir fırsat olarak gördü.

Karabayır Lisesi’nin tek misafiri Sadi Payaslı değildi. Adalet Bakanlığı’nın pilot okul uygulaması sayesinde ıslahevinden çıkan Can, Melek, Zülfikar, Mert ve Aylin de bu liseye gönderilmişti. Her biri farklı nedenlerle ıslahevine düşmüş bu gençlerden Zülfikar, canından çok sevdiği kardeşi Ozan’ın cebinde bulduğu ilaçların peşine düşüp kardeşini bu belaya sokan adamlardan hesap soracağı sırada polislere cebindeki haplarla yakalanmıştı. Babasını küçük yaşta kanserden kaybetmiş ve annesinin ikinci evliliğini yapmasıyla üvey babayla birlikte büyümeye mahkûm kalmış Melek, üvey babası Celal’in tacizlerine daha fazla dayanamamış ve annesini korumak isterken Celal merdivenlerden düşüp felç kalınca ıslahevine gönderilmişti.

Evlatlık olarak gittiği aileye kendini sevdirmek için yıllarca uğraşmış Aylin ise kleptoman kardeşi Sanem’in suçunu üstlenmek zorunda kalmıştı. Bilgisayar tutkunu Can ise bir sigorta şirketinin ortaklarının banka hesaplarını hackleyip fakir fukaraya dağıtınca yakalanmıştı. Yolda bir kadının kocası tarafından şiddete uğradığını görüp müdahale eden Mert ise adamın çektiği bıçakla yaralanması sonucu suçlu duruma düşmüştü.

Öğretmenlerin kaçmak için sıraya girdiği, müdürün bile kabusu olan Karabayır Lisesi’nin en belalı öğrencisi Araz, çetesiyle birlikte yeni öğrencilerin başına dert olmakta gecikmedi. Araz ve çetesinin karşısına dikilip bu beş gence kol kanat geren ise Sadi Payaslı oldu.

İLK BÖLÜMÜ BİRLİKTE İZLEDİLER!

Dizinin ekibi ve oyuncuları ilk bölümü Uniq İstanbul BKM Mutfak’ta düzenlenen organizasyonda birlikte izledi. Dizi yayını boyunca coşkulu alkışlar ve tezahüratlar hiç kesilmedi. Gösterimin ardından ekip ve oyuncular birbirlerini tebrik edip pasta kesti. İlk bölüm heyecanını birlikte yaşayan ekip, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Dizinin ilk bölümünün hemen ardından ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Araz’ın Sadi Payaslı ile ilgili söyledikleri gerilimi artırırken ikili arasında yaşanacaklar şimdiden heyecanla bekleniyor. Karabayır Lisesi’nde beş gencin ıslahevinden çıktığını ifşa eden görseller yayılırken Araz’ın “Akşama operasyon var!” sözleri olacaklara dair merakı yükseltiyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', ikinci bölümüyle 28 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de.