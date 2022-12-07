Sadi ve Derya’nın geçmişini öğrenen Songül’ün öfkesine hakim olamadığı tanıtımda Sadi ve Derya’nın buluşup konuştuğunu gören Kıvanç büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Mert’in kaçırılması dikkat çekerken, gelinciklerin yeniden cezaevine götürülmesi izleyenleri şoke ediyor. Haberi alan Sadi harekete geçerken, “Sadi, gençleri kurtarabilecek mi?” sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. Songül’ün kafasına silah dayadığı korku dolu anlar ise heyecanla bekleniyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Araz’ın Sevda’ya karşı tavrı ekibi ikiye böldü. Vural, Sevda’ya destek verince Araz’la arası açıldı. Gizem ve Mert ilişkisinde ise sular durulmadı. Gizem, kendisine Aylin konusunda yalan söyleyen Mert’i affetmedi. Derya, dedikoduların önüne geçmek için hastanede Kıvanç’tan uzak durdu. Bu durum Kıvanç’ı kritik bir kararın eşiğine getirdi. Kıvanç hastanedeki görevinden istifa etmeye karar verince, Derya geri adım atmak zorunda kaldı. Sadi, Songül’e neler olduğunu anlamaya çalışırken, Songül ise Sadi’ye haksızlık yaptığını düşünerek Melike’den Sadi’nin ve Derya’nın telefon sinyalini araştırmasını istedi. Melike’nin getirdiği sonuçlar Songül’ün daha da üzülmesine sebep oldu. Songül ve Sadi arasındaki kırgınlık devam ederken Can’ın siteyi bitirmesi ikilinin harekete geçmesini sağladı. Bay ve Bayan Payaslı kimliğiyle gazeteci kılığında iş adamının karşısına geçtiler. Esra ve Oğuz’un duruşmasında Oğuz hapis cezası alırken, Esra serbest kaldı. Aylin, babasını kurtarmak için elindeki tek şansı kullanarak Can’dan yardım istedi ama kalkıştıkları iş planladıkları kadar kolay olmadı. Servet, Gizem ve Türkan’ı evden göndermek için Türkan’ın hapisteki eşi Kadri’yle iletişime geçilmesini sağladı. Kadri’nin öfkesiyle neler yapabileceğini hesaba katamayan Servet, Rıza ve Türkan’ın vurulmasına sebep oldu! Sadi ve Derya ile yüzleşmeye karar veren Songül, buluşmak için verdiği adreste ikilinin karşısına çıktı.