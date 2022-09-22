'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den eğlence dolu ön izleme sahnesi!

SHOW TV'nin BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden eğlence dolu bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Sadi ve Songül'ün birbirini kıskandığı sahnede ikilinin diyalogları izleyenlerin yüzünü güldürüyor.
'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Sünnet düğünündeki herkes Sadi'nin zeybek oynayışını konuşurken bir anda ortadan kaybolan Sadi bir çatıda Kırdarların adamıyla yüzleşir. Melek mahkemenin istediği fiziksel test için Celal ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede Celal'in yürüdüğü ispat edilecek diye bekleyen Melek doktorun raporuyla neye uğradığını şaşırır. Mehmet'in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla pilav satmaya çıkan Can, Arazlarla karşılaşır. İkili arasında yaşanan restleşmeye Sadi Payaslı'nın müdahil olması olayı hiç tahmin edilmeyen bir noktaya taşır. Derya, Songül'ün istediği raporu vermek için okula uğrar. Ama okula geldiği sırada Sadi ve Mert arasındaki konuşmaya kulak misafiri olması Sadi'yi zor durumda bırakır. Gizem'in annesi Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girer. Rıza kızına çok düşkün bir babadır. Türkan bu sırada Gizem'den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başlar. Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen Osman Baba soluğu trafik şubede alır ve ona yardımcı olma görevi Songül'e verilir. Kırdarlar ve Osman Baba'nın birlikte hareket etmeye başladığını öğrenen Sadi ise Songül'ü korumak için Osman Baba'nın karşısına çıkar.
Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.
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