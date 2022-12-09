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Songül, Sadi'yi affedecek mi?

SHOW TV’nin BKM imzalı perşembe akşamlarına damga vuran dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam ekrana gelen bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi

Giriş: 09.12.2022 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Songül, Sadi'yi affedecek mi?
Songül, Sadi'yi affedecek mi?
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HABERTURK.COM

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, 21. bölümüyle ABC1 20+'da 5.90 izlenme oranı (reyting) 13.38 izlenme payı (share), TOTAL’de 5.08 izlenme oranı (reyting) 12.35 izlenme payı (share), AB’de 3.97 izlenme oranı (reyting) 10.34 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Bölüm etiketi #BurasıKarabayır 5 saat 25 dakika, #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ise 3 saat 45 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı. #SadGül çifti dün akşam sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

GENÇLERİN ZOR ANLARI YÜREKLERİ BURKTU

Sadi, Songül’e geçmişini ve neler olup bittiğini anlatmak istese de Songül ne Sadi’yi ne de Derya’yı dinlemedi. Annesinin ölümüyle yıkılan Gizem’e 12-B ve tüm öğretmenleri destek olmaya çalıştı. Savcının raporu sonucu beşlinin, ıslahevine dönmesine karar verildi. Bir anda okula gelen jandarmalar apar topar gelincikleri götürürken herkes büyük bir şok yaşadı. Durumdan haberdar olan Sadi, başsavcıyı arayarak yardım istedi ve gelincikler yeniden özgürlüklerine kavuştu.

Sadi Payaslı, gelincikleri kurtarıyor;

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SONGÜL, SADİ’Yİ DİNLEMEYE KARAR VERDİ

Aylin’in planını öğrenen Esra, her şeyden kurtulduğunu sanarak mahkemede Nedim’in Sanem’in babası olduğu gerçeğini ortaya attı. Ancak Can’ın kamera kaydı görüntülerini ele geçirmesiyle her şey tersine döndü ve Esra’nın cinayeti işlediği kanıtlanmış oldu. Öfkeden gözü dönen Servet, Kadri’den intikam almak için plan yaptı. Bu planında da Mert’i cinayet işlemiş gibi göstererek Kadri olayından sıyrılmak istedi. Mert ise Servet’in bu hamlesiyle elinde silah Kadri’in cesedinin başında polisler tarafından yakalandı. Songül sonunda Sadi’yi dinlemeye karar verdi. Ancak ikilinin konuşması gerilim dolu anlara sahne oldu.

“Her şeyi anlat!”

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi’nin İstanbul’dan gideceğini söylediği tanıtımda aksiyon dolu sahneler ekrana geliyor. Beyaz bir takımla düşmanlarının karşısına geçen Sadi, kendisini silahların önüne atarken Songül, yardıma koşuyor. Songül, “Kocam olmadan asla” diyerek Sadi’nin yanında dururken bu anlar heyecanla bekleniyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 22. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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