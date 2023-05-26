Karabayır'a mezuniyetli, düğünlü veda

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SHOW TV’nin BKM imzalı ekranda fenomen haline gelen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Dizinin finali sevenlerine duygu dolu anlar yaşatırken, beğeni dolu yorumlarla sosyal medyada gündem oldu. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi 4 saat 20 dakika Twitter’da TT listesinde yer aldı.

Songül’ün son anda gelmesiyle ve savcının da kararıyla Sadi tutuklanmaktan kurtuldu. Sadi ve Songül uzun bir süre sonra evlerine gidip hasret giderirken hastanede olan Servet ise adamları sayesinde ameliyathaneden kaçırıldı. Derya, Asuman’dan yaptıklarının hesabını sordu. Yıllardır içinde biriktirdiği öfkesini döken Asuman ise geçmişle ilgili Derya’yla yüzleşti. Yeni bir başlangıç yapmaya karar veren Derya, Kıvanç’ın evlilik teklifini kabul etti. 12-B’nin mezuniyet zamanı geldiğinde herkes okulda bir araya geldi. Kelebekler ve Gelincikler, Sadi Hocalarından öğrendikleriyle kendilerine yeni yollar çizdiler. Karabayır’da mezuniyet heyecanının yerini ise düğün telaşı aldı. Sadi ve Songül sahte evliliklerini gerçeğe dönüştürmek için ilk resmi adımı atarken düğünlerini sevdikleriyle birlikte yapma kararı aldı. Kıvanç-Derya, Yaver-Meltem, Bahri-Melike ve Mahir-Gülseren hepsi birlikte toplu düğün için hazırlıklara başladı. Karabayır’da gerçekleşen toplu düğünde çiftler sonsuz mutluluğa 'Evet' derken eğlenceli anlar yaşandı.

Karabayır’da mutlu son;

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EKRANDAN BİR ‘SADİ PAYASLI’ GEÇTİ!

Yayın hayatına başladığı ilk günden beri kesintisiz ekrana gelen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ unutulmayacak birçok anı ve karaktere ev sahipliği yaptı. Yedi Emin’in ‘Sadi Payaslı’ olarak Karabayır Lisesi’ne gelişi, öğrencileriyle yaşadığı diyaloglar, gençlerin kendi hayatlarındaki değişimleri, Songül ve Sadi’nin aşkı, Derya’nın olaylara ve kişilere bakış açısının giderek daha olumlu bir hal alması herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini kanıtladı.

Kendine has mizahı, aksiyonu ve yürekleri sızlatan hikâyeleriyle ekranın en beğenilen dizilerinden biri olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ kırk birinci bölümünün ardından izleyicilerine veda etti ve ekrandan bir ‘Sadi Payaslı’ geçti dedi.

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