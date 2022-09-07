Hesaplaşma başlıyor!

Show TV'nin yapımını BKM'nin üstlendiği, perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sosyal medyada da çokça konuşulan dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini ise Altan Dönmez üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de bu hafta:
Karşısında yaralı olarak Sadi’yi gören Derya şaşkınlığının ardından hemen Sadi’yi tedavi etmeye başlar. Yıllar önce terk ettiği Derya ve sahte karısı Songül’le aynı mekanda uzun saatler geçirecek olan Sadi ve eski iki aşık için durum hiç kolay olmaz. Celal’in yazdığı nottan Melek’in eve kamera yerleştirdiğini öğrenen Aygün kızıyla büyük bir tartışma yaşar. Celal’in oynadığı son oyunla Melek sinirlerine hakim olamaz ve etrafına zarar verir. Aygün ise Melek’i kontrol altına almak için hiç akla gelmeyen bir yeri arar.
Derya’yla yaptıkları konuşma sonrasında Mert’ten uzak durmaya karar veren Gizem, eski aşkı Araz’a bir şans verme kararı alır. Bu karar Araz’ı sevindirirken Mert’i de bir hayli üzer. Gizem’in neden böyle bir karar aldığını öğrenmeye çalışan Mert, Gizem’le konuşmak ister ancak beklediği cevabı alamaz. Sadi’nin başına gelenlerden kendini suçlayan Songül, Kabaklı Köyü’ne tekrar gider ama bu sefer gittiği aracın başına nasıl bir bela açacağından haberi yoktur.
Sanem’in rehberinde yapmadığı değişiklik babasının bir erkek arkadaşı olduğunu sanmasına sebep olur. Kızının erkek arkadaşıyla tanışmak isteyen Oğuz bir akşam yemeği düzenler ama bu yemeğin tek davetlisi Ozan değildir. Okulda sürekli burun buruna gelen beşli ve Arazlar kendi aralarında bir adres ve saat belirleyip kozlarını paylaşmaya karar verir. Buluşma yerine giden beşliyi, Arazların hain planı karşılarken hiç beklenmedik bir yerden gelen telefon tüm dengeleri bozacaktır.
Sadi, Derya’yla yıllar önce yapmadığı yüzleşmeyi yapmaya karar verir. Derya’yı götürdüğü yerde anlattıkları ikisi arasındaki geçmişe bir sünger çekerken, eve gelen Sadi’yi kötü bir sürpriz beklemektedir.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', sekizinci bölümüyle 8 Eylül Perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de.
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