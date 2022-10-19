Gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor!

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Yapımını BKM’nin üstlendiği, SHOW TV’nin beğeniyle izlenen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, 20 Ekim Perşembe günü 14. bölümüyle ekrana gelecek.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Attila Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de bu hafta:

Songül aradığı gerçeğe yaklaşmışken son anda Najat’ı kaybeder. Kırdarların bu işin aslında görünen kısmı olduğunu bilmek Songül ve Sadi’yi tam anlamıyla rahatlatmaz. Songül, bir şüpheliden ifade almak için çıktığı yolda kendisini tahmin edemeyeceği bir noktada son bulur.

Araz, tamirhanede hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Kendinden saklanan gerçekleri öğrenen Araz, kafasındaki sorulara cevap almak için tek başına yola çıkar.

Rıza’nın, kızını ve Gizem’i birbirinden uzak tutması Türkan’ın dikkatinden kaçmaz. Rıza’nın karşısına çıkan Türkan duyduklarından sonra Gizem ve Mert ilişkisi için Rıza’ya büyük bir yalan söyler. Gizem annesinin söylediği bu yalanı Mert’ten saklamayı başarabilecek midir?

Melek, her şeyin yoluna girdiğini düşünürken annesiyle yaşadığı tartışmada duyduğu sözler genç kızı hayal kırıklığına uğratır. Aylin, Can'larda kalmaya devam ederken Oğuz’un ziyaretiyle birlikte ayrı ev konusu tekrar gündeme gelir. Oğuz bu isteği reddedince Aylin için Karabayır da yardımlaşma vakti gelir.

Aysel Hoca’nın bir hediyesi Songül’ü kıskançlık krizine sokar. Sadi’nin geçmişiyle ilgili söylediği söze takılan Songül ise eşi için bir sürpriz hazırlarken gecenin sonunda asıl sürprizin onu beklediğinden habersizdir.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.