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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 SHOW TV yayın akışı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman?

Her hafta Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin seyircileri Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin bugün olup olmadığını sorguluyorlar. İşte 9 Şubat 2023 SHOW TV yayın akışı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği ve bu akşam neden yayınlanacağına ilişkin bilgiler...

Giriş: 09.02.2023 - 18:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait. Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk gibi isimleri buluşturan dizinin izleyicileri "Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?" Sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

  • GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM YOK MU?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. Show TV'de bu akşam Habertürk Ortak Yayını ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz ise resmi bir açıklama gelmedi. 

  • GELSİN HAYAT BİLDİĞİ DİZİSİ NEDEN YOK?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak.

  • 9 ŞUBAT 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI 

    06:00 Aziz

    08:00 Bu Sabah

    12:00 Show Ana Haber

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:30 Habertürk Ortak Yayın

  • GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Sadi ve Songül bir yandan Derya’yı bulmak için harekete geçerken diğer yandan da Mert’i Kıvanç’tan uzak tutmaya çalıştı. Derya’nın izine ulaşan Payaslılar yola çıkarken bu sırada hastanede ihale başladı. Organize şubenin de desteğiyle yürütülen operasyon başarıyla sonuçlanırken Derya da evine güvenli bir şekilde döndü. Gizem’in okuldaki devamsızlığı sadece öğretmenlerin değil Araz’ın da dikkatini çekti. Araz, yalnızlıktan dolayı iyice dağıtan ve kendini eğlenceye veren Gizem’i toparlamak için peşine düştü. Ancak Araz’ın Ozan’la Gizem’i samimi bir şekilde görmesi kavgaya yol açtı. Gizem ve Araz’ı eve girerken gören Mert ikiliyi yanlış anlayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu durumdan haberdar olan Aylin, Araz’dan hesap sordu. İtalyan bir uyuşturucu kuryesini çıkarılacağı mahkemeye kadar koruma görevi Songül’e verildi. Sadi, Songül’ün 24 saat boyunca İtalyan bir adamla aynı yerde kalacağını duyunca kıskançlığını belli etmeden duramadı. Songül’ün yokluğunda da Sadi’yi koruması için Ankara’dan görevli polis Pelin Görkem geldi ve Payaslılar arasında bir kıskançlık krizi daha çıktı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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