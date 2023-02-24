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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 2 Mart Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Servet'in kaçırdığı Sadi'ye zor dakikalar yaşattığı tanıtımda Derya, Kıvanç'ın evinde silah bulduğunu söylüyor.

Giriş: 24.02.2023 - 00:08 | Güncelleme: ABONE OL
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle
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Servet'in karşısına çıkan Songül'ün ne yapacağı merakla beklenirken Derya'nın kapısını çalan Asuman'ın kim olduğu ve neden geldiği akıllarda soru işaretleri bırakıyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 29. Bölüm 2. Tanıtımı;

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Songül, Sadi'yi kurtarmak için Roberto'yu vermeyi düşünürken Ankara'yla kurduğu irtibattan sonra teslim edemeyeceğini öğrenir. Sadi'nin bir anda ortadan kaybolması Karabayır Lisesi'nde dikkat çeker. Songül, hocalarını merak eden öğrencilerine Sadi'nin neden ortadan kaybolduğunu anlatmaya gider. Sadi'yi kurtarmaya çalışırken uzanan yardım eli ise tanıdık bir isimden gelecektir. Sevda bildiklerini daha fazla içinde tutamayıp Aylin'le konuşur. Aylin gerçek bir tehditle karşı karşıya kalır. Aygün evi kaybettiğini öğrendikten sonra Mahmut'un Melek'e zarar vermesinden korkup yeni bir karar alır ancak bu karar Melek'i ve arkadaşlarını mutlu etmeyecektir.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle 2 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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