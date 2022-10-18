Songül'ün Sadi için sürpriz doğum günü partisi hazırladığı heyecan dolu tanıtımda Derya ve Kıvanç'ın da bu davete katılması dikkat çekiyor.
"SADİ'YE BÜYÜK BİR DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ ORGANİZE EDECEĞİM"
Aracına bomba yerleştirilen Songül korkuyla kaçarken yardımına yine Sadi Payaslı koşuyor. Patlama sesi gerilimi artırırken yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler merakla bekleniyor.
'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sadi'nin her zaman gittiği kafede çalışan Sermet, sevdiği kızı kaçırınca aileleri barıştırıp orta yolu bulmak Sadi ve Songül'e kaldı. Gizem ve Mert'i sarmaş dolaş gören Türkan sevgili olduklarını öğrendi. Gizem'i Mert konusunda uyaran Türkan dinmeyen öfkesiyle Derya'nın hastanesine gitti. Türkan ve Derya'nın hastanedeki kavgası karakolda bitince Gizem ve Mert gerçeklerle yüzleşti.
Karabayır Hastanesi'ne yeni gelen Başhekim Kıvanç tanışma toplantısına geç kalan Derya'yla ilk kez karşılaşırken, Türkan'ın beklenmedik ziyareti Kıvanç ve Derya'yı fark etmeden yakınlaştırdı. Sadi, Yaver'in Najat'ın ofisine yerleştirdiği böcek yardımıyla bir takas işine gireceğini öğrendi. Yılan ekibine haber vermeden olay yerine gidip Kırdarlar'ı suçüstü yakalamak isteyen Sadi isimsiz bir ihbarla aynı yere gelen Songül'le karşılaştı. Çıkan çatışmada adamlar etkisiz hale gelirken Songül sonunda ailesinin katiliyle karşı karşıya geldi. Organize şubedeki köstebeğin adını tam öğrenirken Najat bir anda vuruldu.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.
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