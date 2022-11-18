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Gelmiş geçmiş en korkutucu fotoğrafçı! İnsanların ölen akrabalarıyla fotoğraflarını çekiyordu, hikayesiyle tarihe damga vurdu

1822 yılından beri varolan fotoğrafçılık, yıllar ilerledikçe gelişmeye devam etti. Hatta 1860'lı yıllarda öyle bir fotoğrafçı ortaya çıktı ki, günümüzde hala o kişi konuşuluyor. Çektiği fotoğrafların ardında saklanan sır ise hala gizemini koruyor.

Giriş: 18.11.2022 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • 150 yıl önce ortaya çıkan bir fotoğrafçıydı William Mumler. O dönemde en yaygın inanılan akım ise spiritualizmdi. Tabi bu inanış biçiminin hakim olduğu döneme ise, William Mumler'in hayaletler ile çektiği fotoğraflar damga vurmuştu.

  • 1860'larda ruh fotoğrafçılığı ortaya çıktığında Amerika Birleşik Devletleri,  620.000 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir savaştan çıkmıştı. Sevdiklerini kaybeden kişiler, onlarla başka alemlerde iletişime geçebilmek için her yolu deniyordu. Bu dönemde birçok sahtekar ortaya çıkmış, madur insanları kandırmaya çalışmıştı.

  • William Mumler diğerlerinden çok daha farklı bir şey ortaya attı. İddiaya göre kendisi, insanların vefat eden akrabalarıyla fotoğraflarını çekebiliyordu. Peki bunu nasıl yapıyordu?

  • WILLIAM MUMLER KİMDİR?

    Aslında William gümüş oymacılığı eğitimi almıştır. Sonrasında fotoğrafçılıkta daha çok para olduğunu düşünerek bu alana yönlenmiştir. Bahsettiğimiz bu olay ise, kendi fotoğrafını çektiğinde ortaya çıkan enteresan durum ile gündem oldu. Mumler, kimsenin olmadığı bir oda içerisinde fotoğraf çektiğinde yan tarafta bir kız silüeti belirmişti. Bu fotoğrafı bir uzmana gösteren William, kızın hayalet olduğu cevabıyla karşılaşmıştı.

  • Mumler kendi işini çok iyi pazarladı ve insanlar 10 dolar karşılığında vefat eden akrabalarıyla fotoğrafta buluşmak istediler. William Mumler, bu olayın nasıl olduğunu ve neden kendisinin seçildiğini ise bilmediğini söylüyordu.

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