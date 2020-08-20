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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık