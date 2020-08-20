Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemHava DurumuGELİYOR! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Marmara ve Karadeniz kuvvetli sağanak yağışlı - Hava durumu

Marmara ve Karadeniz kuvvetli sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara ile Karadeniz Bölgesi yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında olacak. Batı Karadeniz'de görülecek yağışların kuvvetli olması nedeniyle sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Bununla birlikte yağış alan bölgelerde hava sıcaklığı birkaç derece düşecek.

20.08.2020 - 07:17 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Anlattıkları kan dondurdu... 'Ölmek istemiyorum' diyerek yatağı parçaladı
Anlattıkları kan dondurdu... 'Ölmek istemiyorum' diyerek yatağı parçaladı
Seyir halindeki otobüsün şoförüne 'maske' yumruğu
Seyir halindeki otobüsün şoförüne 'maske' yumruğu
Manisa'da ilginç olay! 'Buraya bir cisim düştü'
Manisa'da ilginç olay! 'Buraya bir cisim düştü'
Nüfusu şaşırtıyor... İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü
Nüfusu şaşırtıyor... İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü
Çin korona aşısına patent verdi! 1000 liradan satışa çıkacak
Çin korona aşısına patent verdi! 1000 liradan satışa çıkacak
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu!
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu!
3 bölge için sağanak uyarısı
3 bölge için sağanak uyarısı
Bakan Soylu açıkladı! Tek numara 112 olacak
Bakan Soylu açıkladı! Tek numara 112 olacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X