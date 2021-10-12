Bloomberg'in haberine göre ABD'deki siyaset gündeminin piyasaları rahatsız ettiği ortamda gelişen piyasa borsa yatırım fonlarından çıkışın geçen hafta pandeminin tepe döneminden bu yana en yüksek seviyeye geldiğine vurgu yapıldı.

Habere göre gelişen piyasalara yatırım yapan ABD'de halka açık gelişen ETF'lerden 8 Ekim'de tamamlanan hafta itibarıyla 1.1 milyar dolarlık para çıkışı yaşandı. Rakam 2020 Mayıs ayından bu yana en sert para çıkışı olarak kayıtlara girdi.

Haberde ayrıca JP Morgan'ın dolar cinsi iShares gelişen piyasa ETF'i EMB'den de geçen hafta 631,5 milyon dolar ile üst üste

3. hafta da çıkış yaşandığının altı çizildi. EMB, gelişen piyasalara yatırım yapan en büyük ETF olarak da biliniyor.