Gelirlerini yüzde 25 artırdı

Amerika, İngiltere ve Türkiye’de ticaret yapmak isteyen mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirket kuruluşundan vergiye kadar olan ihtiyaçlarına online uygulaması ile dijital çözümler üreten Mükellef, yılın ilk yarısında 1300’den fazla şirketin online kuruluşunu gerçekleştirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde Mükellef’in gelirleri yüzde 25 artış kaydetti.

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ABD, İngiltere ve Türkiye başta olmak üzere 30’dan fazla ülkede bireylerin ve mikro ölçekli işletmelerin dijitalleşerek ticarete dahil olmasını sağlayan Mükellef, bünyesindeki tüm markalarla 2025’in ilk 6 ayında en çok şirket kuruluşunu sırasıyla Türkiye, ABD ve İngiltere’de gerçekleştirdi.

Mükellef verilerine göre 2025’in ilk yarısında şirket kuranların yüzde 83’ü şahıs, yüzde 17’si ise kurumsal şirket tercih etti. Bu oranlar, bir önceki yıla kıyasla kurumsallaşma eğiliminde artış olduğunu ortaya koydu. Aynı dönemde şirket kuranların yaş aralığı en yoğun şekilde 27-28 yaş bandında toplandı. En çok şirket kuruluşu gerçekleşen sektörler arasında e-ticaret, yazılım, reklamcılık, danışmanlık ve kurye hizmetleri öne çıkarken; Türkiye’de en fazla talep sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden geldi.

YENİ PAZARLARA AÇILACAK Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, yılın ilk yarısına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Şirket kurma ve yönetiminin ötesinde, dijital muhasebe ve finans çözümleriyle kapsamımızı genişleterek teknoloji alanındaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 2025’in ilk yarısı, yalnızca Mükellef’in büyümesi açısından değil; mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin dijitalleşme yolculuklarını hızlandırdığı, bu alandaki ihtiyaç ve beklentilerin daha da görünür hâle geldiği bir dönem olarak değerlendiriyoruz. Global pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ederken, kullanıcılarımızın finansal süreçlerini sadeleştirme ve uçtan uca dijitalleştirme hedefiyle yeni çözümler geliştirdik. Bu doğrultuda Türkiye’de Mükellef, ABD ve İngiltere’de Workhy, geri kalan yurt dışı pazarlarında ise Workhy Connect markalarımızla hizmet sunarken, bu yılın ikinci çeyreğinde devreye aldığımız yapay zekâ destekli ön muhasebe çözümü Robom ile de işini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’ler için bütünsel bir hizmet platformuna dönüştük. Robom ile kullanıcılarımızın günlük finansal operasyonlarını kolaylaştırıp, şirketlere zamandan tasarruf sağlarken; geliştireceğimiz yeni çözümlerle şirketlerin finansal yönetim süreçlerini dijitalleştirmeyi sürdüreceğiz.”

Yıl sonuna ilişkin hedeflerini de paylaşan Açıkelli, “2025 yıl sonuna kadar üye sayımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Global ölçekte pazaryeri olarak konumlandırdığımız Workhy Connect ile yeni pazarlara açılarak, büyümemizi farklı coğrafyalarda da sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını önceleyen, sade, erişilebilir ve entegre çözümlerle ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.