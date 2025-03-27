Gelir vergisinde beyanname verme süresi 7 Nisan'a uzatıldı

GİB'den yapılan açıklamada, karara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

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2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin 185 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne sitemizden… pic.twitter.com/MWMGwm7XFt — Gelir İdaresi Başkanlığı (@gibsosyalmedya) March 27, 2025