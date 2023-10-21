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        Haberler Gündem Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2 bin personel alınacak! Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

        Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2 bin personel alınacak! İşte başvuru tarihleri

        Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2 bin personel alımıyla ilgili ilan kamuoyuyla paylaşıldı. İlanın ardından Gelir İdaresi Başkanlığı'nda görev yapmak isteyen adaylar Gelir İdaresi'ne 2 bin personel alımı başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte 2023 Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2 bin personel alımı başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:43
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        • 1

          Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2 bin personel alımı yapılacak. Perosnel alımıyla ilgili detaylar belli oldu. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? İşte emrak edilen Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2 bin personel alımı başvuru tarihi...

        • 2

          GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU TARİHİ

          Başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecektir. Adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

          Posta yoluyla gelen başvurular ise kabul edilmeyecek.

        • 3

          BAŞVURU ŞARTLARI

          - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

          - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

          - 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

          - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

          - ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

          - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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