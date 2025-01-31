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        Haberler Bilgi Gündem Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 820 gelir uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri, yazılı-sözlü sınav tarihi ve yeri, görev illeri

        Gelir İdaresi Başkanlığı 820 gelir uzman yardımcısı alıyor! Kimler başvurabilir?

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), çeşitli illerde görevlendirilmek üzere toplam 820 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, başvuru sırasında tercih önceliğine göre en fazla 5 il seçebilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınava tabi tutulacak. Peki, GİB tarafından gerçekleştirilecek bu alımla ilgili merak edilen detaylar neler? İşte, 820 gelir uzman yardımcısı alım sürecine dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:27
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        • 1

          Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), farklı il ve ilçelerde görevlendirilmek üzere 820 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca tamamlayabilecek. Başvuru sürecinin ardından adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacak. İşte, GİB personel alım süreciyle ilgili tüm detaylar…

        • 2

          GİB 820 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır. 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 19 Mart 2025 tarihi olacaktır.

          Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

        • 3

          Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli alınacaktır. (ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.) Sınava başvuracak adayların KPSS puanları, ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. Adaylar sınava ön başvurularını yaptıktan sonra ön başvuru ücretini, 14-21 Şubat 2025 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacaktır.

        • 4

          SINAV TARİHİ VE YERİ

          Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Giriş sınavının yazılı bölümü elektronik ortamda test usulü 60 sorudan oluşacak.

          Giriş sınavının yazılı bölümü 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.45’te, Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak.

        • 5

          Sınav ücretini yatırarak sınava başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinecektir.

          Sınav, saat 13.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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