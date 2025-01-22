Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), farklı illerde görevlendirilmek üzere toplam 820 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Başvuruda bulunan adaylar, tercih sırasına göre en fazla 5 il seçebilecek. Başvuru sürecinin ardından adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınava tabi tutulacak. Peki, GİB tarafından gerçekleştirilecek bu alıma ilişkin detaylar neler? İşte, 820 gelir uzman yardımcısı alım süreciyle ilgili merak edilenler...