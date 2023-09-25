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        Haberler Yaşam Gelinlik seçimleriyle tüm kalıpları yıkan kullanıcılar mutluluğun basit seçimlerle de olabileceğini gösteriyor

        Gelinlik seçimleriyle tüm kalıpları yıkan kullanıcılar mutluluğun basit seçimlerle de olabileceğini gösteriyor

        Evlilik hayatın özel bir parçasıdır. Her gelin de bu özel gününde harika gözükmek ister ancak bazı internet kullanıcıları, güzel bir gelinlik için binlerce lira harcamadan da ortaya muhteşem sonuçların çıkabileceğini kanıtlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:27
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        • 1

          “Astarı gelinliğimin içine dikmeyi yeni bitirdim! 'Kabul ediyorum' dememe kadar daha 5 gün var!"

        • 2

          "50 dolara internetten satın alınan gelinlik, tasarım gelinliğim geciktikten sonra dikkat çekti."

        • 3

          "Gelinliğim zamanında elime ulaşmadığı için annemin 1960'lardan kalma gelinliğini giydim ve arka bahçe törenimiz için mükemmeldi."

        • 4

          "Gelinliğin beyaz olması gerektiğini kim söyledi?"

        • 5

          “Bu muhteşem el yapımı gelinliği buldum. Kumaştaki çıtçıtlara ve eskiliğe bakılırsa 60'ların sonu ya da 70'lerin başı olduğunu düşünüyorum. Bu şimdiye kadar bulduğum en iyi şey."

        • 6

          “Sanırım bu elbise o! İlk denediğim elbiseydi. Ona anında aşık olmayı beklemiyordum!”

        • 7
        • 8

          “Kendi gelinliğimi yaptım! Uzun bir denemeydi ama artık bittiği için çok mutluyum. Toplam 165 saat harcandı!”

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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