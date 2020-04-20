Gelinlerin "beyaz hayalleri" koronavirüse takıldı

AA

Düğün organizasyonlarının yapılamaması nedeniyle gelinler, gelinlik giyme hayallerini ertelerken, modaevleri de kendi çözümlerini üretmeye çalışıyor. Kimi işletmeler sektördeki durdunluk nedeniyle geçici olarak kapanırken, bazıları ise nikahında gelinlik giymek isteyenlere hizmet vermeye devam ediyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 25 yıldır modaevi bulunan Hatice Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada virüs salgını nedeniyle mağazasını kapattığını, ara sıra uğradığını söyledi.

Düğün dönemi gelmiş olsa da iptal ve ertelemeden dolayı bu aralar dikim yapmadıklarını ifade eden Çakır, "Müşterilerimin geneli bekleme taraftarı. Salgın bitince düğünler yapılmaya başlanacak ve bizler de işimizin başına döneceğiz. Geçenlerde bir müşterim aradı düğününü iptal etmiş, sadece nikah yapacağını söyleyerek, 'Dikime başlamadıysanız hazır bir beyaz elbise giyeyim' dedi, siparişini iptal etmek istedi. Ben de 'Nikahına gelinliğini yetiştiriz, bu hayalinden vazgeçme' dedim. Gelinler üzülmesin, yaz gelini olamasalar da sonbahar gelini olacaklardır. Gelinlik giymek her genç kızın hayali, elbet bir gün her şey normale dönecek ve biz hayallerindeki gelinlikleri dikmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Fatih'te bir gelinlik mağazasının sahibi Begüm Şahinler de durgun bir dönem yaşadıklarını ve salgının bitmesini beklediklerini söyledi.

Düğünler iptal olduğu için önceden sipariş veren müşterilerin dikilmiş gelinliklerini almadıklarını aktaran Şahinler, şöyle konuştu:

"Mağazalar bir aydır kapalı. İnsanlar önünü göremediği için düğün tarihi olsa dahi gelip dikime başlamak istemiyorlar. Biz daha çok Almanya'dan gelenler ve Arap müşterilerimize satış yapardık. Uçuşlar durduğu için müşterilerimiz de gelemiyor. Bu piyasayı Eminönü piyasası gibi düşünebilirsiniz. Yurt dışından sipariş veren ancak gelinliğini alamayan ve sipariş vermek isteyen müşterilerimize online destek veriyoruz. Ölçülerini ve beğendikleri modellerin fotoğraflarını istiyoruz. Dikim yapıp kargo ile gönderiyoruz."

Kısmen faaliyetlerini sürdüren Kadıköy'deki bir gelinlik mağazasının yöneticisi İlker Mercan, bu sıralar yalnızca provalar ve sipariş vermek isteyen bazı müşterileri için belirli önlemler alarak haftada 2 gün mağazalarını açtıkları dile getirdi.

Temmuz ve Ağustos ayında düğünü olanlar için gelinlik provası aldıklarını ifade eden Mercan, şöyle devam etti:

"Mart ve nisan ayında düğünü olan müşterilerimiz ağustos ve eylül ayına ertelediler. Mayıs ayında düğünü olanların çoğu nikah yapıyor, bazıları da eylül ayına erteledi. Provaya gelmek isteyen müşterilerimizin yanında yalnızca bir kişi getirmelerini rica ediyoruz. Prova odalarını kullanmadan önce ve kullandıktan sonra özel makinelerimizle dezenfekte ediyoruz. Mağazamızla eldiven ve maskelerimizi hazır bulunduruyoruz, gelen müşterimizde yoksa bunları kullanmalarını istiyoruz. Herkes salgının bir an önce bitip evlilik adımını atmayı bekliyor. Umarım kısa sürede salgın biter."

Fatih'te butik bir modaevi bulunan 30 yıllık esnaf Sebahat Aydın ise salgın başladığında henüz sezon tam olarak başlamadığından çok fazla siparişi olmadığını, bu nedenle sipariş iptalleriyle pek karşılaşmadığını söyledi.

Piyasada zaten genel anlamda bir durgunluk olduğunu söyleyen Aydın, "Elimde haziran ayında düğünü olacaklardan birkaç sipariş vardı, ertelendi. Türkiye düzelecek, biz de düzeleceğiz diye bekliyoruz. Tabiki bu insanlar eninde sonunda evlenecek, herkes bir şey bekliyor. Şu an için ışık görünmüyor ama mevla büyüktür. Bu konu biterse işlerimiz açılacak. İnsanlar virüs bitince yoğunluk olur, diktireceğim gelinlik yetişmez diye panik yapmasın, her sipariş yetişir." şeklinde konuştu.