Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Roma Dönemi'nden kalan Gelinler Dağı Nekropol Alanı kar örtüsüyle kaplandı.
İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, içerisinde kaya mezarlarının yer aldığı 75 bin metrekarelik alanı kapsayan tarihi mekan, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.
Tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriyle ilgi gören bölge, kar yağışıyla beyaza büründü.
Fotoğraf çektirip alanda tarihi yolculuğa çıkan ziyaretçilerden Buket Dilan, buranın görülmesi gereken tarihi bir mekan olduğunu söyledi.
Bölgeyi her mevsim ziyaret ettiğini, bu alanın ise özelikle kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Dilan, "Tarihi açıdan oldukça önemli bir mekanın tanıtımı yapılarak daha çok bilinmesini sağlamak gerekiyor. Gerekli tanıtımlar yapıldığı zaman Hatay'a gelenler burayı ziyaret ettiklerinde oldukça beğenecekler. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz, muhakkak bu güzelliği gelip görsünler. Hatay sadece yeme içme olarak değil, gezilecek yerler açısından da çok güzel bir şehirdir. Kar manzarası tarihi dokuya daha güzel bir görüntü vermiş" diye konuştu.
Melisa Erçin de beyaza bürünen bölgenin güzel bir seyir zevki verdiğini belirterek, "Altınözü ilçesi çok güzel bir yer, kış aylarında da gezilmeye değer bir ilçe. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Tarihi bir mekan kar yağışıyla oldukça hoş bir görüntü oluşturmuş" dedi.
Arkadaşlarıyla bölgeyi ziyaret eden Reyhan Mansuroğlu, alanın kışın görülmeye değer olduğunu kaydetti.
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