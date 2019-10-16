16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gelinim Mutfakta, Yemekteyiz, Damat Bayıldı günün birincisi kim oldu? sorusu 16 Ekim 2019 Çarşamba günü merak edildi.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 16 Ekim Çarşamba günü 373. bölümü ekrana geldi. Kübra ve Hatice Hanımı karşı karşıya getiren olay ne? Duygu, Çiğdem Hanımın protesto pankartını kaynanalar odasına girerek yırtıyor! Elif'in tüyo verme iddiası bu bölümde de devam ediyor! Dilek ve kaynanası Fatma Hanım arasındaki altın krizi bu bölümde de devam ediyor!
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Dilek Akıncıoğlu aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!Gün sonuncusu 8 puanla duygu oldu, Duygu’yu 10 puanla Kübra takip etti. Çeyrek altının sahibi ise 18 puan toplayan Elif oldu. Dilek 11 puanla günü ikinci tamamladı.
YEMEKTEYİZ GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de görülmemiş yorum: 'Pilavda su tadı var!'
Nebiye Hanım, Yemekteyiz'de unutulmayacak bir yoruma imzasını attı ve ana yemeğin yanında bulunan pilav için 'Pilavda su tadı var' yorumunda bulundu.
Henüz belli olmadı...
DAMAT BAYILDI GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yapımcılığını DNCC Medya’nın yaptığı, Onur Büyüktopçu’nun muhteşem sunumuyla Show TV’de ekrana gelen programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışıyor, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürüyor!
Günün yarışmacıları Özlem Hanım ve Elmas Hanım... Gelin ve kaynana arasındaki tartışma herkesi şaşırtacak!
Olayların büyümesi üzerine damat devreye girerek iki tarafı da sakinleştirmeye çalışacak... Bakalım günün sonunda rakiplerinden kaç puan alacaklar?
“Damat Bayıldı” 16 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da yeni bölümüyle Show TV’de!
Henüz belli olmadı...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!