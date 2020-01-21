Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinim Mutfakta günün finalinde Özden Hanım'ın roman havası olay oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 21 Ocak 2020'de yayınlanan 442. bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Özden-Burçin Saruhan, Macide-Aleyna ve Gönül-Dilara Hanım, "Mercimek Ekmeği" yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 13 puanla Dilara oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 21 OCAK

Günün en düşük puanını alan gelin 9 puanla Elif

Dilara ve Burçin'de 10 puan aldılar.