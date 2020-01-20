Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinim Mutfakta günün finalinde yarışmaya yeni katılan kaynana Gönül Hanım, diğer kayınvalideler üzerinde üstünlük kurmaya çalıştı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 20 Ocak 2020'de yayınlanan 441.bölümünde Çiğde-Elif Akçam, Özden-Burçin Saruhan, Macide-Aleyna ve Gönül- Dilara Hanım "Cacıklı Köfte" yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Aleyna oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 20 OCAK

Günün en düşük puanını alan gelin 4 puanla Burçin

Günün ikinci düşük puanını alan 10 puanla Dilara

Elif ise 14 puan aldı.